{"_id":"6aca5e8bae1b8ec4470df13c","slug":"video-accused-of-running-over-a-child-with-a-car-enraged-people-pelted-the-vehicle-with-stones-2026-10-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"बच्चे पर कार चढ़ाने का आरोप, आक्रोशित लोगों ने कार पर बरसाए पत्थर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

वाराणसी में चौक थाना क्षेत्र के पियरी चौकी अंतर्गत बेनियाबाग स्थित कूड़ा घर के पास शनिवार को बड़ा हादसा टल गया। एक चार पहिया वाहन की चपेट में आने से बच्चा घायल हुआ। जिसके बाद मौके पर हंगामा हो गया। घटना से नाराज लोगों ने कार को घेर लिया और उस पर पत्थर बरसाने लगे। पथराव में कार का शीशा टूट गया। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

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