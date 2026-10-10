वाराणसी: बच्चे पर कार चढ़ाने के आरोप में नाराज लोगों ने किया पथराव, शीशा तोड़ा; पुलिस तक पहुंचा मामला

वाराणसी में चौक थाना क्षेत्र के पियरी चौकी अंतर्गत बेनियाबाग स्थित कूड़ा घर के पास शनिवार को बड़ा हादसा टल गया। एक चार पहिया वाहन की चपेट में आने से बच्चा घायल हुआ। जिसके बाद मौके पर हंगामा हो गया। घटना से नाराज लोगों ने कार को घेर लिया और उस पर पत्थर बरसाने लगे। पथराव में कार का शीशा टूट गया। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

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ये है मामला

बच्चा कूड़ा घर के पास खेल रहा था। आरोप है कि तेज रफ्तार चार पहिया वाहन ने बच्चे को चपेट में ले लिया। गनीमत रही कि लोगों ने मासूम को बचा लिया। वहीं नाराज लोगों ने वाहन को घेर लिया और पत्थर मारकर उसका शीशा तोड़ दिया। विज्ञापन



घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। काफी देर तक हलचल रही। फिलहाल बच्चे की स्थिति सामान्य बताई जा रही है। थाना प्रभारी विजय कुमार शुक्ला ने बताया की स्थानीय लोगों ने आक्रोश में कार ड्राइवर से विवाद किया, जिससे वह जख्मी हो गया और गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। कार सवार पुलिस की हिरासत में है। सभी तथ्यों की जांच के बाद विधिक कार्यवाही की जाएगी। बच्चा कूड़ा घर के पास खेल रहा था। आरोप है कि तेज रफ्तार चार पहिया वाहन ने बच्चे को चपेट में ले लिया। गनीमत रही कि लोगों ने मासूम को बचा लिया। वहीं नाराज लोगों ने वाहन को घेर लिया और पत्थर मारकर उसका शीशा तोड़ दिया।घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। काफी देर तक हलचल रही। फिलहाल बच्चे की स्थिति सामान्य बताई जा रही है। थाना प्रभारी विजय कुमार शुक्ला ने बताया की स्थानीय लोगों ने आक्रोश में कार ड्राइवर से विवाद किया, जिससे वह जख्मी हो गया और गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। कार सवार पुलिस की हिरासत में है। सभी तथ्यों की जांच के बाद विधिक कार्यवाही की जाएगी।

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