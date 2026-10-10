बीएचयू में 19 दिन बाद आंदोलन समाप्त: कुलपति ने छात्रों को जूस पिलाकर खत्म तुड़वाई भूख हड़ताल, बनेगी जांच समिति

जांच समिति का गठन

विश्वविद्यालय के छात्र मामलों की समन्वय समिति (CCSM) ने एक पत्र जारी किया। इस पत्र के अनुसार, छात्रों से कई दौर की वार्ता के बाद जांच समिति गठित करने पर सहमति बनी है। जांच समिति की रिपोर्ट आने तक चीफ प्रॉक्टर छात्र मामलों से संबंधित शक्तियों का प्रयोग नहीं करेंगे। इस अवधि में सभी संबंधित निर्णय कुलपति द्वारा ही लिए जाएंगे। इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना 12 अक्तूबर 2026 को जारी की जाएगी।



छात्रों की प्रमुख मांगें

आंदोलन की शुरुआत छात्रों की 10-सूत्री मांगों को लेकर हुई थी। इन मांगों में सुरक्षा व्यवस्था और परिसर की सुविधाओं में सुधार शामिल था। कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों पर भी कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। विश्वविद्यालय के निर्णय-पत्र में अपील की प्रक्रिया पर भी ध्यान दिया गया है। कुलपति का छात्रों से सीधा संवाद एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम रहा।