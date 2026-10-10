प्रदीप पूर्णेकर हत्याकांड: वाराणसी के संतोष और अमित ने रची थी हत्या की साजिश, एसटीएफ ने प्रयागराज से दबोचा
वाराणसी के चोलापुर निवासी संतोष और अमित ने शिवसेना नेता की हत्या की साजिश रची थी। यूपी एसटीएफ ने महाराष्ट्र में हत्या के दो वांछित अभियुक्तों को प्रयागराज से दबोचा।
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शिवसेना (यूबीटी) नेता प्रदीप पूर्णेकर की हत्या के मामले में यूपी एसटीएफ और महाराष्ट्र की क्राइम ब्रांच पुलिस ने दो आरोपियों संतोष कन्नौजिया और अमित सिंह को शुक्रवार की रात प्रयागराज के नैनी थाना क्षेत्र के अरैल सेल्फी पॉइंट से गिरफ्तार किया। चोलापुर के आयर निवासी संतोष कन्नौजिया उर्फ टल्ली और बबियाव गांव निवासी अमित सिंह उर्फ पपलू है। दोनों महाराष्ट्र के ठाणे और भायंदर में रहते थे।
यूपी एसटीएफ प्रयागराज इकाई के डिप्टी एसपी शैलेश सिंह ने बताया कि 29 सितंबर को ठाणे में ब्लॉक प्रमुख और कॉरपोरेटर चुनाव की रंजिश में शिवसेना (यूबीटी) नेता प्रदीप पूर्णेकर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सीसीटीवी कैमरे और अन्य साक्ष्य के आधार पर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था।
सीसीटीवी फुटेज में सामने आया सच
गिरफ्तारी से बचने के लिए भाग आए थे प्रयागराज
हत्या के बाद दोनों आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए प्रयागराज भाग आए थे। संतोष कन्नौजिया का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। उस पर वर्ष 2022 में ठाणे के कापुरबाउड़ी थाने में दो आपराधिक मामले दर्ज थे। गिरफ्तार आरोपियों को प्रयागराज के नैनी थाने में दाखिल कराया गया है, जहां से महाराष्ट्र पुलिस ट्रांजिट रिमांड की प्रक्रिया पूरी की है। प्रदीप पूर्णेकर उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (यूबीटी) के मनपाड़ा वार्ड प्रमुख थे। 29 सितंबर को उनकी हत्या कर दी गई थी। पूर्णेकर पर हमले के दौरान करीब छह राउंड गोलियां चलाई गई थीं। चापड़ से भी वार किया गया था।