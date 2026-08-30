{"_id":"6a93d4f594427439c10106e6","slug":"video-horrific-road-accident-in-unnao-roadways-bus-collides-with-stationary-dumper-2026-08-30","type":"video","status":"publish","title_hn":"उन्नाव में भीषण सड़क हादसा, खड़े डंपर से टकराई रोडवेज बस","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

उन्नाव जिले में लखनऊ-कानपुर हाईवे पर अजगैन कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के पास रविवार भोर करीब चार बजे बस्ती डिपो की एक रोडवेज बस सड़क घेरकर खड़े डंपर से पीछे से टकरा गई। इस भीषण हादसे में बस चालक देवी प्रसाद की मौत हो गई, जबकि परिचालक समेत 19 यात्री घायल हो गए। बस में कुल 49 सवारियां थीं जो बस्ती से कानपुर जा रही थीं। पुलिस ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां से दो गंभीर यात्रियों को जिला अस्पताल रेफर किया गया, जबकि अन्य को प्राथमिक उपचार के बाद गंतव्य के लिए रवाना कर दिया गया।

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