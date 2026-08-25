{"_id":"6a8d3ab83e0f89abcd0cec8f","slug":"video-saltanapara-ma-saugdhaka-hathasa-ma-dakatara-ka-mata-sarajana-oura-satha-ghayal-lkhanauu-rafara-2026-08-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"सुल्तानपुर में सड़क हादसे में डॉक्टर की मौत, सर्जन और साथी घायल; लखनऊ रेफर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
सुल्तानपुर में सड़क हादसे में डॉक्टर की मौत, सर्जन और साथी घायल; लखनऊ रेफर
यूपी के सुल्तानपुर में सोमवार देर रात करीब 11:30 बजे सड़क हादसा हो गया। इसमें एक डॉक्टर की मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें लखनऊ के लिए रेफर किया गया है। हादसा अयोध्या-प्रयागराज हाईवे पर दरियापुर रेलवे ओवरब्रिज के पास हुआ।
ओवरटेक करते समय तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पुल की रेलिंग से टकरा गई। हादसे में कार चला रहे गभड़िया निवासी डॉ. अख्तर की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि, सर्जन डॉ. शैलेंद्र जायसवाल और डॉ. राशिद घायल हो गए। उन्हें राजकीय मेडिकल कॉलेज से ट्रॉमा सेंटर, लखनऊ रेफर किया गया है।
बताया गया कि तीनों डॉक्टर अमहट स्थित एक निजी नर्सिंग होम में मरीज का ऑपरेशन करने के बाद दरियापुर स्थित ममता हॉस्पिटल जा रहे थे। वहां एक अन्य गंभीर मरीज का ऑपरेशन करना था। मरीज की हालत को देखते हुए वे जल्द अस्पताल पहुंचना चाहते थे।
हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। आसपास के लोगों ने देखा तो भागकर पहुंचे। उन्होंने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को मेडिकल कॉलेज पहुंचाया। साथ ही शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।