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उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के सीट बंटवारे में समाजवादी पार्टी ने अपना फार्मूला और कांग्रेस ने अपनी लक्ष्मण रेखा तय कर दी है। सार्वजनिक रूप से सपा कांग्रेस को 26 सीटें देने की बात कह रही है, लेकिन भीतरखाने उसने 52 सीटों की सूची तैयार कर रखी है। उधर कांग्रेस ने मंगलवार की बैठक में अपनी अंतिम सूची सपा को थमा दी और साफ कर दिया कि 67 सीटों पर कोई समझौता नहीं होगा।

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