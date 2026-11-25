यूपी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा है कि वो ओवैसी-चंद्रशेखर गठबंधन से डर गए हैं इसलिए घोषित किए गए पहले प्रत्याशियों में से चार मुस्लिम उम्मीदवार हैं। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि अभी गठबंधन में सीट शेयरिंग पर चर्चा जारी है। इसी बीच उन्होंने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है।

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उन्होंने एक्स पर बयान जारी कर कहा कि अपने “बड़े भाई” से ग़ज़ब गठबंधन बनाये हैं मित्र। बात चल रही है और बिना कुछ तय हुए प्रत्याशी भी घोषित कर दिए। कांग्रेस से गठबंधन फाइनल नहीं हुआ, सीटों का बंटवारा नहीं हुआ, लेकिन टिकट बांटने की ऐसी हड़बड़ी कि “स्पेशल 26” की सूची पकड़ा दी। साथ ही सहारनपुर में भी दो सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए, जहां कांग्रेस के इमरान मसूद अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। ये बड़के भैया को जवाब है या आपके “एम” वाले इमरान भाई को?उधर कांग्रेस को 26 सीटों का संदेश भेज रहे हैं, इधर उसकी पसंद वाली सीटों पर अपने उम्मीदवार बैठा रहे हैं। वाह अखिलेश जी, वाह। एक तरफ गठबंधन बचाने की चिंता और दूसरी तरफ अपना राजनीतिक समीकरण बचाने की बेचैनी।एक और बात! ओवैसी और चंद्रशेखर की जोड़ी देखकर इतनी घबराहट हो गई कि पहली ही सूची में पांच में चार मुस्लिम उम्मीदवार उतार दिए?लगता है मुस्लिम वोटों में बंटवारे का भय अभी से सताने लगा है! ओवैसी-चंद्रशेखर की रैली से पहले पांच में चार मुस्लिम उम्मीदवारों की घोषणा संयोग है या मुस्लिम वोटों में सेंध लगने का डर?इतनी बेचैनी क्यों है मित्र? अभी तो ओवैसी और चंद्रशेखर ने मैदान में उतरने की घोषणा भर की है। पहली सूची में ही आपका राजनीतिक गणित सबके सामने आ गया। कांग्रेस वाले भी ध्यान से देख लें। कहीं ऐसा न हो कि 26 सीटों पर बातचीत करते-करते अखिलेश जी एक-एक करके आपकी पसंद की सीटों पर भी अपना उम्मीदवार घोषित करते जाएं। अखिलेश जी, टिकट तो पांच ही घोषित किए हैं, लेकिन अपनी घबराहट पूरी 403 सीटों वाली दिखा दी! जय भारत, जय श्रीराम, जय श्रीकृष्ण, जय महाराजा सुहेलदेव!समाजवादी पार्टी ने मंगलवार रात यूपी चुनाव 2027 के लिए पांच सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है।