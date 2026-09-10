पुराने सार्वजनिक चबूतरे पर सांस्कृतिक मंच निर्माण पर भड़के ग्रामीण , VIDEO

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नगवां ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम पंचायत आमडीह में शिव मंदिर के पास सार्वजनिक चबूतरे पर कराए जा रहे सांस्कृतिक मंच निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि पहले से बने सार्वजनिक चबूतरे को तोड़कर उसी स्थान पर नया निर्माण कराया जा रहा है, जबकि इस निर्माण की कोई आवश्यकता नहीं थी।

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