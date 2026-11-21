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पिपरी से अनपरा के बीच लगा भीषण जाम, दो घंटे में पूरी हुई 25 किमी की दूरी; VIDEO
पिपरी थाना क्षेत्र में तुर्रा चौराहे से रिहंद बांध तक शनिवार की शाम एक भारी बलकर के खराब हो जाने से लंबा जाम लग गया। सड़क के दोनों ओर वाहनों की कतार लगने से राहगीरों और स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। जाम में फंसे लोगों को काफी देर तक इंतजार करना पड़ा। हाल यह रहा कि पिपरी से अनपरा के बीच 25 किमी की दूरी तय करने में दो घंटे से ज्यादा का समय लगा।
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