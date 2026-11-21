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अमर उजाला के तनाव मुक्त परीक्षा कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने सुझाए टिप्स, शंकाओं का किया समाधान; VIDEO
रॉबर्टसगंज क्षेत्र के ओरगाईं स्थित मां वैष्णो माडर्न पब्लिक स्कूल में शनिवार को अमर उजाला की तरफ से तनाव मुक्त परीक्षा कार्यक्रम कराया गया। इस दौरान विशेषज्ञों ने हाईस्कूल-इंटर के विद्यार्थियों को तनाव प्रबंधन की सीख दी। कहा कि एक लक्ष्य तय करें और उसे पाने के लिए पढ़ाई का एक शिड्यूल निर्धारित करें। खुद पर तनाव को हावी न होने दें। पढ़ाई के दौरान बीच-बीच में ब्रेक लेते रहें।
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