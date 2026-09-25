{"_id":"6ab6401d465a513d43025eac","slug":"video-dead-body-of-forest-corporation-dlm-found-hanging-in-sonbhadra-2026-09-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"फंदे से लटकता मिला वन निगम के डीएलएम का शव","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सोनभद्र जिले के पिपरी थाना क्षेत्र अंतर्गत रेणुकूट स्थित एक निजी अतिथि गृह में बृहस्पतिवार की रात वन निगम के डिप्टी लॉगिंग मैनेजर (डीएलएम) सत्यपाल प्रसाद (40) का शव फंदे से लटकता मिला। वह विभागीय कार्य से रेणुकूट पहुंचे थे। सूचना मिलने पर पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल की जांच की। इसके बाद शव को नीचे उतरवाकर हिंडालको मोर्चरी में रखवाया गया।

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