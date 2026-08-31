{"_id":"6a95a1d9047d7f9971041f62","slug":"video-29-complaints-resolved-at-samadhan-diwas-2026-08-31","type":"video","status":"publish","title_hn":"समाधान दिवस में 29 शिकायतों का निस्तारण; VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जिले के नगरीय निकाय एवं नगर पालिका परिषद में सोमवार को संभव दिवस पर जन सुनवाई का आयोजन किया गया। जिसमें साफ-सफाई, पथ प्रकाश, जल निकासी, सडक की मरम्मत समेत अन्य 29 शिकायतों का निस्तारण कराया गया। नगर पालिका परिषद सोनभद्र में जनसुनवाई (संभव) दिवस अधिशासी अधिकारी मुकेश कुमार की अध्यक्षता में हुई। इनमें साफ-सफाई, पेयजल और मार्ग प्रकाश समेत अन्य समस्याएं शामिल रहीं।

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