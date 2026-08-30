Sonebhadra News: जन आरोग्य मेले में 143 मरीजों का उपचार
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 11:59 PM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 11:59 PM IST
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सोनभद्र। रविवार को मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले में जिले के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों पर 143 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण और उपचार किया गया। रॉबर्ट्सगंज, केकराही, खलियारी और सलखन में ये मेले आयोजित हुए। मरीजों को दवाएं वितरित की गईं और मौसमी बीमारियों से बचाव के उपाय बताए गए। रॉबर्ट्सगंज नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 38 मरीज सर्दी-जुकाम और बुखार से पीड़ित पाए गए। पीएचसी प्रभारी डॉ. जेपी सिंह ने बताया कि जांच के बाद मरीजों का उपचार किया गया। केकराही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 32 मरीजों का परीक्षण हुआ। इनमें उल्टी-दस्त, सर्दी-जुकाम और खुजली के मरीज शामिल थे। पीएचसी प्रभारी डॉ. गुरु प्रसाद ने मच्छरों से बचाव की सलाह दी। खलियारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आठ मरीजों के सैंपल प्रयोगशाला जांच के लिए भेजे गए। प्रभारी निरीक्षक अमित कुमार ने शिविर का निरीक्षण किया।
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