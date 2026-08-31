Sonebhadra News: शिव-पार्वती विवाह प्रसंग सुन भावविभोर हुए श्रद्धालु
वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 12:04 AM IST
Updated Mon, 31 Aug 2026 12:04 AM IST
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दुद्धी। नगर के शिवाजी तालाब स्थित मंदिर परिसर में आयोजित सात दिवसीय श्री शिव महापुराण कथा में श्रद्धालु भक्तिरस में डूबे रहे। शनिवार को कथा के पांचवें दिन वृंदावन धाम से आए कथावाचक पंडित कुंज बिहारी शुक्ला महाराज ने भगवान शिव की महिमा और शिव पुराण के महत्व का विस्तार से वर्णन किया। कथा के दौरान भगवान शिव की बारात, उनके स्वरूप, देवताओं के समूह और माता पार्वती के साथ उनके विवाह का मनोहारी प्रसंग सुनाया गया। शिव-पार्वती विवाह का प्रसंग सुनकर श्रद्धालु भावविभोर हो उठे। कथा व्यास ने कहा कि भगवान शंकर को वैराग्य का देवता माना जाता है, लेकिन उन्होंने विवाह कर यह संदेश दिया कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी योग और वैराग्य का पालन किया जा सकता है। उन्होंने श्रद्धालुओं को भगवान शिव के जीवन से प्रेरणा लेकर धर्म, संयम और सदाचार के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। कथा के दौरान मंदिर परिसर श्रद्धालुओं से भरा रहा और वातावरण शिवमय बना रहा। भक्तों ने कथा का श्रवण कर भगवान शिव और माता पार्वती के जयकारे लगाए।
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