सोनभद्र: बालक को बेकाबू पिकअप ने कुचला, मौत, वाराणसी-शक्तिनगर मार्ग पर दर्दनाक हादसा; चालक फरार

रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के लोहरा गांव के पास सोमवार को वाराणसी-शक्तिनगर मार्ग पर दर्दनाक सड़क हादसे में आठ वर्षीय बालक की मौत हो गई। घर से सामान लेने निकला विक्की चौहान सड़क पार कर रहा था। इसी दौरान वाराणसी की ओर से तेज गति से आ रही अनियंत्रित पिकअप ने उसे चपेट में ले लिया। हादसे के बाद चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया।

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लोहरा गांव निवासी संतोष चौहान का पुत्र विक्की गांव के पास स्थित ढाबे से कुछ पहले सड़क पार कर रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, इसी दौरान तेज रफ्तार पिकअप ने बालक को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से विक्की सड़क पर गिर गया और पिकअप उसे कुचलते हुए आगे निकल गई। घटना के बाद चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया। विज्ञापन



हादसे की जानकारी मिलते ही परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। गंभीर हालत में बालक को आनन-फानन मेडिकल कॉलेज लोढ़ी ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। बालक की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। लोहरा गांव निवासी संतोष चौहान का पुत्र विक्की गांव के पास स्थित ढाबे से कुछ पहले सड़क पार कर रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, इसी दौरान तेज रफ्तार पिकअप ने बालक को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से विक्की सड़क पर गिर गया और पिकअप उसे कुचलते हुए आगे निकल गई। घटना के बाद चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया।हादसे की जानकारी मिलते ही परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। गंभीर हालत में बालक को आनन-फानन मेडिकल कॉलेज लोढ़ी ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। बालक की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया।

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