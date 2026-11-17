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अटरिया थाना क्षेत्र के सहजनपुर गांव के पास मंगलवार सुबह हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। ईंट उतारकर ट्रैक्टर से वापस घर लौट रहे मजदूरों के ट्रैक्टर में पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए सीएचसी सिधौली में भर्ती कराया गया है।

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