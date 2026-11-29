{"_id":"6b0bfea731a694992902c7d6","slug":"video-special-camps-organized-for-voters-at-polling-booths-in-sitapur-2026-11-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"सीतापुर में पोलिंग बूथों पर मतदाताओं के लिए विशेष शिविर का आयोजन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सीतापुर में रविवार को पुनरीक्षण अभियान के तहत जिले के पोलिंग बूथो पर विशेष शिविर का आयोजन किया गया। इस अभियान के तहत मतदाताओं ने इस विशेष कैंप का फायदा उठाया। जिन परिवारों के वोटर लिस्ट में नाम नहीं थे उन्होंने फॉर्म 6 भरा। कई मतदाताओं ने वोटर लिस्ट में अपना और अपने परिवार का नाम खोजा। वहीं पहली बार वोटर बनने वाले युवाओं में खासा उत्साह दिखाई दिया। युवा वोटर फैजल ने बताया कि इस बार पहली बार विधानसभा में वह अपना मतदान का प्रयोग करेंगे। शहर के प्रमुख मुद्दों सहित अपना नया जनप्रतिनिधि चुनेंगे। शहर के कई पोलिंग बूथ पर बीएलओ मतदाताओं को जागरूक करती नजर आई।

... और पढ़ें