{"_id":"6ab37667b1edfd232d0a2c68","slug":"video-satapara-ma-sharapara-varada-ma-mal-hasatarashatara-ka-shava-hataya-ka-aashaka-2026-09-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"सीतापुर में शेरापुर वार्ड में मिला हिस्ट्रीशीटर का शव, हत्या की आशंका","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सीतापुर में महमूदाबाद के शेरापुर वार्ड में बुधवार सुबह हिस्ट्रीशीटर का शव पड़ा मिला। वह मूल रूप से बाराबंकी जनपद का रहने वाला था। महमूदाबाद में किराए पर कमरा लेकर रह रहा था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बाराबंकी के रहिलामऊ निवासी मोहम्मद शादाब पुत्र शमी अहमद महमूदाबाद के शेरापुर वार्ड में किराए पर कमरा लेकर रह रहा था। वह ड्राइवर का काम करता था। बुधवार सुबह उसका शव घर से कुछ देर सुनसान सड़क पर मिला। मृतक पर महमूदाबाद और बाराबंकी में आधा दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं।

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