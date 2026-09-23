{"_id":"6ab366fd05dfbc32cf0f2dd9","slug":"video-satapara-ma-tana-thana-sa-lpata-kashara-ka-shava-talb-ma-utarata-mal-2026-09-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"सीतापुर में तीन दिन से लापता किशोरी का शव तालाब में उतराता मिला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सीतापुर में इमलिया सुल्तानपुर के बेहड़ामाफी गांव निवासी श्रद्धा (15) तीन दिन पहले सुबह घर से गायब हो गई थी। बुधवार सुबह बेहड़ा माफी के एक तालाब में उसका शव उतराता मिला। लापता होने के बाद जब परिजनों को किशोरी का पता नहीं चला तो उन्होंने लिखित सूचना थाने पर देते हुए आरोप लगाया था कि सुजावलपुर निवासी सूरज किशोरी को कहीं ले गया है। पुलिस ने प्राथमिकी भी दर्ज कर ली थी। सीओ नागेंद्र चौबे ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई होगी।

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