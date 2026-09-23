सीतापुर: गणेश महोत्सव के दौरान पंजाबी धर्मशाला का छज्जा गिरा, एक महिला की मौत, कई घायल

सीतापुर शहर के आर्यनगर स्थित पंजाबी धर्मशाला में बुधवार को धर्मशाला का छज्जा गिर गया। हादसे के वक्त गणेश उत्सव चल रहा था। घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। वहां उनका उपचार चल रहा है। इस हादसे में एक महिला की मौत हुई है।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

आर्यनगर स्थित पंजाबी धर्मशाला में बुधवार को गणपति महोत्सव का कार्यक्रम चल रहा था। इस दौरान अचानक से छज्जा गिर गया। हादसे में उमा कपूर (50) की मृत्यु हो गई। वहीं, करीब 20 लोग घायल हुए हैं। उनका उपचार चल रहा है।इस धर्मशाला के अंदर स्थापित गणेश प्रतिमा का स्थानीय लोगों द्वारा पूजन/अर्चन किया जा रहा था। अचानक से आई तेज बारिश के कारण आंगन में लगाए गए तिरपाल में अंदर पानी भर जाने से तिरपाल में वजन हो गया। इसी वजह तीसरी मंजिल पर रेलिंग का छज्जा कर टूटकर नीचे बैठे लोगों के ऊपर गिरा। इसमें उमा कपूर की मौत हो गई। वहीं, निधि पत्नी जितेंद्र, कनिका गुप्ता पुत्री आदर्श गुप्ता, बिन्नी कोहली पत्नी तरुण कोहली, अदिति वाजपेई पुत्री बबलू बाजपेई, सभासद विजयलक्ष्मी नगर, नीति मल्होत्रा उत्तरी पत्नी दिलीप कुमार मल्होत्रा व उमा कपूर पत्नी शम्मी कपूर व अन्य चार पांच लोग घायल हो गए।