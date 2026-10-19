कोलकाता की घटना के बाद दुर्गा पूजा पंडालों की सुरक्षा जांची

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कोलकाता के दुर्गा पूजा पंडाल में भगदड़ की घटना के मद्देनजर स्थानीय पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है। सोमवार को थानाध्यक्ष शेषमणि पांडेय ने पुलिस बल के साथ नगर पंचायत क्षेत्र के विभिन्न दुर्गा पूजा पंडालों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान आयोजकों को श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए जरूरी इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

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