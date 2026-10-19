सोनौली बॉर्डर पर पुलिस चौकी के बाहर निकला अजगर, मची अफरा-तफरी

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भारत-नेपाल सीमा के सोनौली बॉर्डर स्थित नो मेंस लैंड में पुलिस चौकी के बाहर अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। अजगर को देख आसपास मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई। इस दौरान स्थानीय लोगों ने सूझबूझ दिखाते हुए अजगर को पकड़ लिया और नदी किनारे ले जाकर छोड़ दिया।

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