भारत-नेपाल सीमा पर ऑपरेशन कवच के तहत पुलिस-एसएसबी ने की गश्त

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भारत-नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर तस्करी की रोकथाम के लिए ऑपरेशन कवच के तहत शनिवार को मोहाना पुलिस और एसएसबी की संयुक्त टीम ने पैदल गश्त कर चेकिंग अभियान चलाया। एसएसपी डॉ. अभिषेक महाजन के निर्देश पर एएसपी प्रशांत कुमार प्रसाद के निर्देशन और क्षेत्राधिकारी सदर विश्वजीत सौरयान के पर्यवेक्षण में मोहाना थानाध्यक्ष जितेंद्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने एसएसबी लीलाडिहवा के जवानों के साथ सीमा क्षेत्र में गश्त की। संयुक्त टीम ने सीमा से सटे रास्तों, पगडंडियों और संदिग्ध स्थानों पर जांच की।

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