Siddharthnagar News: निर्माणाधीन बाईपास का सरिया चोरी करने का वीडियो वारयल

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शोहरतगढ़। थाना क्षेत्र के अगया गांव के पास निर्माणाधीन एनएच-730 बाईपास से लोहे का सरिया भारी मात्रा में पिकअप वाहन से चोरी करने का मामला प्रकाश में आया है। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।वीडियो में नजर आ रहा है कि कुछ लोग रात के अंधेरे में पिकअप पर लोहे का सरिया लोड कर ले जा रहे थे। उसी दौरान ग्रामीण पहुंचकर मामले का वीडियो बनाकर सोशल पोस्ट कर दिया है।यह सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। हालांकि, इस वायरल वीडियो की पुष्टि संवाद न्यूज एजेंसी नहीं करती है। वीडियो एक सप्ताह पुराना बताया जा रहा है। इस मामले अभी तक कोई पुलिस की ओर कोई कार्रवाई नहीं की गई है और न ही कोई तहरीर थाने में दी गई है।वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा कि कुछ ग्रामीण बाईपास पहुंचकर पिकअप लोहे का सरिया लोड करने वालों से पूछ रहे हैं। यह सरिया चोरी कर कहां ले जा रहे हो। सरिया उठा ले जाने वाले वीडियो में छिपते नजर आ रहे हैं। वीडियो मत बनाओ कहते हुए पैसे लेने-देने की बात भी कर रहे हैं। अगया गांव के कुछ लोग अपना नाम नहीं छपने के अनुरोध पर बताया कि एनएच-730 सनई से शोहरतगढ़ के परसिया गांव के पास से लगभग सात किमी के बाईपास का निर्माण कार्य चल रहा है जो मड़वा गांव के पास निकल रहा है।इस बाईपास के निर्माण में कई पुल बन रहे रहें हैं। पुल के निर्माण में हजारों टन लोहे का सरिया इस्तेमाल हो रहा है। चोर रात के अंधेरे में यहां से भारी मात्रा में सरिया चोरी कर उठा ले जा रहे हैं, जो लोग वायरल वीडियो में नजर आ रहा है। यही लोग हजारों टन सरिया चोरी कर उठा ले गए हैं।यह चोर नामचीन के घर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। वीडियो बनाने वालों पर इसे डिलीट करने दबाव बनाया जा रहा है। साथ ही पैसे का लालच भी दिया जा रहा था। उन लोगों का कहना था कि वायरल कर दोगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों की थाने से लेकर अन्य लोगों से सेटिंग है।