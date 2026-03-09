Siddharthnagar News: मारपीट के मामले में चार पर प्राथमिकी दर्ज

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सिद्धार्थनगर। डुमरियागंज पुलिस ने क्षेत्र के भारतभारी में आकाश पांडेय की भूमि पर कब्जा करने और घर पर चढ़कर तोड़फोड़ करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। पीड़ित की शिकायती पत्र के आधार पर पुलिस ने मो.इरफान, मो.कैफ, विजय शंकर पांडेय व प्रेमशंकर पांडेय रिपोर्ट दर्ज करके मामले की छानबीन शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार भारतभारी कस्बे के वार्ड नंबर सात भरत नगर निवासी आकाश पांडेय ने थाने पर तहरीर देकर आरोप लगाया कि छह मार्च को दिन में 11 बजे वार्ड निवासी मो. इरफान, मो. कैफ, विजय शंकर पांडेय और प्रेमशंकर पांडेय आदि उसके निजी भूमि पर जबरन कब्जा करने लगे। संवाद