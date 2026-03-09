Siddharthnagar News: लखनऊ जा रहे नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद सड़क हादसे में घायल

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सिद्धार्थनगर। विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और इटवा विधायक माता प्रसाद पांडेय रविवार को बस्ती-लखनऊ फोरलेन पर गोटवा के पास हुए सड़क हादसे में चोटिल हो गए।वाहन के सामने अचानक एक ट्रक आ जाने से उनके वाहन चालक के अचानक ब्रेक लगाने से माता प्रसाद पांडेय के बाएं हाथ में चोट लगी। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत उन्हें सीएचसी कप्तानगंज पहुंचाया। सीओ संजय सिंह ने बताया कि प्राथमिक उपचार के बाद नेता प्रतिपक्ष अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ लखनऊ के लिए रवाना हो गए।जिले के इटवा विधानसभा क्षेत्र से सपा विधायक माता प्रसाद पांडेय वर्तमान में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष है। वह कई बार विधायक, स्वास्थ्य और श्रम मंत्री के अलावा विधानसभा अध्यक्ष के पद पर भी रह चुके है। वह रविवार को गृह जनपद से बस्ती होते हुए लखनऊ जा रहे थे। इसी बीच बस्ती में सड़क हादसा हो गया, जिसमें मामूली चोट आई है।