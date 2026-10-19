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सिद्धार्थनगर: गोनहाताल में धधकते अंगारों पर चले 17 भक्त

Mon, 19 Oct 2026 11:20 PM IST
अनुराग रंजन
Anurag Ranjan अनुराग रंजन
Updated Mon, 19 Oct 2026 11:20 PM IST
Devotees walked across blazing embers to seek the blessings of Goddess Shitala Devi.
सिद्धार्थनगर के गोनहाताल में शारदीय नवरात्र की नवमी पर मां शीतला देवी की आराधना के साथ अग्निपथ यात्रा का आयोजन किया गया। बांसी-धानी मार्ग स्थित गोनहाताल पूर्वी चौराहे के कंपोजिट उच्च प्राथमिक विद्यालय परिसर में श्री बालकृष्ण मित्र मंडली की ओर से आयोजित अनुष्ठान में 17 भक्त धधकते अंगारों पर चले और मां के दर्शन किए। इनमें सोनी गिरी और सुखदेव यादव ने पहली बार अग्निपथ यात्रा में हिस्सा लिया।
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