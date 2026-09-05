{"_id":"6a9be64cb50e492d3d06af97","slug":"video-video-sharavasata-ma-karata-lgana-sa-yavaka-ka-mata-maca-cakha-pakara-2026-09-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"Video: श्रावस्ती में करंट लगने से युवक की मौत, मची चीख-पुकार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सोनवा क्षेत्र की ग्राम पंचायत नेवरिया के मजरा परानपुर में शुक्रवार की सुबह पानी के मोटर का तार सही करते समय युवक करंट की चपेट में आ गया। करंट लगने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर आई पुलिस ने मौके पर जांच कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। युवक की मौत से परिवार में चीख-पुकार मची है। परानपुर गांव निवासी देवता राम(45) शुक्रवार की सुबह नहाने की तैयारी कर रहे थे। इस दौरान उन्हें पता चला कि पानी का मोटर नहीं चल रहा है। जिसके बाद देवताराम प्लास लेकर बिजली के बोर्ड में पानी के मोटर का तार सही करने लगे। इस दौरान प्लास से केबिल का तार काटते समय वह करंट की चपेट में आ गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक के चचेरे भाई भरत लाल ने बताया कि काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला, तो उन्होंने छत पर चढ़कर अंदर देखा। जहां, देवताराम के हाथ में प्लास और बिजली का केबिल तार था और वह अचेत अवस्था में पड़े हुए थे। घटना की सूचना पर सोनवा थाना प्रभारी बिशुनदेव पांडेय व लक्ष्मणनगर चौकी प्रभारी विशाल शुक्ला टीम के साथ मौके पर पहुंचे और फॉरेंसिक टीम के साथ जांच की। थाना प्रभारी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटना की जांच की जा रही है।

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