समय से करें शिकायतों का निस्तारण : डीएम

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श्रावस्ती। कलेक्ट्रेट में डीएम अन्नपूर्णा गर्ग ने सोमवार को फरियादियों की समस्याओं को सुना। इस दौरान उन्होंने शिकायतों को सुनकर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनता दर्शन में आने वाली शिकायतों को निर्धारित समय में निस्तारित करें। राजस्व से जुडे़ मामलों को मौके पर जाकर निरीक्षण करने के बाद निस्तारित करें। इसके बाद शिकायतकर्ता को फोन के माध्यम से शिकायत निस्तारण की जानकारी दें। जनता दर्शन में भूमि कब्जा, राशन कार्ड, पारिवारिक विवाद सहित अन्य मामलों से संबंधित 18 शिकायतें आईं।