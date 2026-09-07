Shravasti News: श्रीकृष्ण की माखन चोरी लीला का किया मंचन

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भिनगा स्थित वृद्धाश्रम में भगवान श्रीकृष्ण के स्वरूप की झांकी सजाई गई है। रविवार को भजन की धुन पर महिलाओं व पुरुषों ने बारी-बारी से ठुमके लगाए। साथ ही प्रसाद का भी वितरण किया गया। इसी तरह से शिवगढ़ कलां स्थित श्रीराम जानकी मंदिर में भी भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप की झांकी निकाली गई। वहीं, कटरा में आयोजित कथा के दौरान प्रवाचक ने कहा कि श्रीकृष्ण को माखन अधिक प्रिय है। इसीलिए वह लोगों के घरों से भी माखन चुराकर खाते था। इससे उनका एक नाम माखनचोर पड़ गया। इसके बाद मथुरा वृंदावन के कलाकारों ने माखन चोरी की लीला का मंचन किया। इससे देख कर लोग भावुक हो गए। इस मौके पर रामकुमार मिश्र, बाबा जवाहर दास, धनीराम, संतोष पटवा, विजय सोनी, साकेत कुमार गुप्ता, रामा गुप्ता आदि मौजूद रहे। भिनगा स्थित वृद्धाश्रम में भगवान श्रीकृष्ण के स्वरूप की झांकी सजाई गई है। रविवार को भजन की धुन पर महिलाओं व पुरुषों ने बारी-बारी से ठुमके लगाए। साथ ही प्रसाद का भी वितरण किया गया। इसी तरह से शिवगढ़ कलां स्थित श्रीराम जानकी मंदिर में भी भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप की झांकी निकाली गई। वहीं, कटरा में आयोजित कथा के दौरान प्रवाचक ने कहा कि श्रीकृष्ण को माखन अधिक प्रिय है। इसीलिए वह लोगों के घरों से भी माखन चुराकर खाते था। इससे उनका एक नाम माखनचोर पड़ गया। इसके बाद मथुरा वृंदावन के कलाकारों ने माखन चोरी की लीला का मंचन किया। इससे देख कर लोग भावुक हो गए। इस मौके पर रामकुमार मिश्र, बाबा जवाहर दास, धनीराम, संतोष पटवा, विजय सोनी, साकेत कुमार गुप्ता, रामा गुप्ता आदि मौजूद रहे।

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श्रावस्ती/कटरा। श्री राम जानकी मंदिर कटरा में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर रासलीला कमेटी मथुरा वृंदावन के कलाकारों की ओर से विभिन्न प्रसंगों का मंचन किया जा रहा है। इसी क्रम में रविवार को श्रीकृष्ण के माखन चोरी के प्रसंग का मंचन किया गया। साथ ही प्रवाचक मिथिलेश पांडेय ने श्री कृष्ण के लीलाओं का बखान किया। इसी तरह से जिले में अन्य स्थानों पर भी विभिन्न आयोजन किए गए।