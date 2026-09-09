पुलिस पर जबरन सुलह करवाने व विपक्षियों द्वारा पिटाई का आरोप

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श्रावस्ती: हरदत्तनगर गिरंट क्षेत्र की ग्राम पंचायत लालपुर के मजरा मानूडीह निवासी शमसुलनिशा ने हरदत्तनगर गिरंट पुलिस में विपक्षियों से जबरन सुलह करवाने और बुधवार को विपक्षियों द्वारा उनकी पिटाई का आरोप लगाया है। पीड़िता ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। मानूडीह निवासी शमसुलनिशा के बेटे इरफान ने बताया कि लगभग एक माह पहले उनका पड़ोसी समीरुल, जुग्गा, गुरगी व आजाद से विवाद हो गया था। जिसके बाद विपक्षियों ने उनके मां की जमकर पिटाई की थी। उन्होंने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की थी लेकिन पुलिस ने जबरन सुलह करवाया था। जिसके बाद से विपक्षियों के हौसले बुलंद हैं और आए दिन गाली-गलौज करते हैं। बुधवार को खेत में बकरी जाने के मामूली बात पर विपक्षियों ने उनके मां की जमकर पिटाई कर दी। साथ ही पुलिस से शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। जिसके बाद फिर थाने आए हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। थाना प्रभारी महिमानाथ उपाध्याय ने बताया कि प्रकरण की जांच की जा रही है। जांच के बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी।

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