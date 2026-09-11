Shravasti News: जय कन्हैया लाल की.. से गुंजायमान हुआ कटरा

भिनगा स्थित वृद्धाश्रम में भगवान श्रीकृष्ण की झांकी सजाई गई। बृहस्पतिवार को कार्यक्रम के समापन पर वृद्धजनों ने दधिकांधव का आयोजन किया। सिर पर मटकी रखकर आसपास भ्रमण किया। साथ ही महिला व पुरुष भक्ति गीतों पर ठुमके भी लगाते रहे। वहीं, मंदिर के पुजारी बाबा जवाहर दास की अध्यक्षता में शोभायात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान लोग हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की का उद्घोष करते रहे। साथ ही बाल कलाकारों को श्री कृष्ण व राधा के स्वरूप में भी सजाया गया था। इस मौके पर धनीराम, संतोष कुमार पटवा, राम गुप्ता, दिनेश चौरसिया आदि लोग मौजूद रहे।