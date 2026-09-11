Shravasti News: विधायक से सड़क निर्माण की लगाई गुहार
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Fri, 11 Sep 2026 11:42 PM IST
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तुलसीपुर। विकासखंड जमुनहा के वीरगंज बाजार की जर्जर सड़क के निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों ने श्रावस्ती विधानसभा के भाजपा विधायक रामफेरन पांडेय से गुहार लगाई। ग्रामीणों ने बताया कि जमुनहा ब्लॉक मुख्यालय से लक्ष्मणपुर मोड़ तक सड़क पर लंबे समय से गड्ढे और जलभराव की समस्या है। इससे ग्रामीणों, व्यापारियों और स्कूली बच्चों को आवागमन में परेशानी होती है। ग्रामीणों ने वैरियर चौराहा से ब्लॉक मुख्यालय तक बनी करीब सात मीटर चौड़ी सड़क को लक्ष्मणपुर मोड़ तक सीसी सड़क से जोड़ने और जल निकासी की स्थायी व्यवस्था कराने की मांग की। इसके अलावा सीएचसी मल्हीपुर से काली माता मंदिर होते हुए पटना गांव तक सड़क निर्माण की मांग भी रखी। विधायक रामफेरन पांडेय ने समस्याएं सुनकर शासन स्तर पर सड़क निर्माण के लिए हरसंभव प्रयास करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र उनके विधानसभा क्षेत्र में नहीं आता, फिर भी समस्या के समाधान का प्रयास करेंगे।
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