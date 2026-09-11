Shravasti News: श्रावस्ती में आज

विज्ञापन





सुबह 08:00 बजे। कटरा के जेतवन परिसर में भिक्षु देवानंद की अध्यक्षता में विशेष वर्षावास पूजा का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी भिक्षु देवानंद ने दी।



सामूहिक हवन-पूजन



सुबह 09:00 बजे। भिनगा स्थित गायत्री मंदिर में सामूहिक हवन-पूजन का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी जिला समन्वयक दधिबल सिंह ने दी।



समाधान दिवस



सुबह 10:00 बजे। सभी थानों में समाधान दिवस का का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी मीडिया सेल प्रभारी शशि शेखर ने दी।

विशेष वर्षावास पूजा