{"_id":"6a940c7dc80132afc306bd6c","slug":"video-shamli-atul-pradhan-visits-bantikheda-demands-government-ensure-the-arrest-of-the-killers-2026-08-30","type":"video","status":"publish","title_hn":"शामली: बंतीखेड़ा पहुंचे अतुल प्रधान, बोले- हत्यारों को गिरफ्तार कराए सरकार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शामली के बंतीखेड़ा गांव निवासी अंकित बालियान की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। वे उभरते हुए हरियाणवी गायक थे। पुलिस अभी तक हत्यारों को पकड़ नहीं सकी। सपा विधायक अतुल प्रधान अंकित के परिजनों से मिले। वहीं सपा नेता सम्राट मलिक ने भी परिजनों से मुलाकात की।

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