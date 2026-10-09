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शाहजहांपुर: जलालाबाद में घी व्यापारी के घर की तलाशी लेने का आरोप, हंगामा
शाहजहांपुर के जलालाबाद कस्बा के मोहल्ला कानूनगोयान में शुक्रवार सुबह देशी घी व्यापारी के प्रतिष्ठान पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम के पहुंचने के बाद विवाद हो गया। व्यापारी ने टीम में घर में घुसकर तलाशी लेने और पांच लाख रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया। इसके बाद बड़ी संख्या में व्यापारी मौके पर जुट गए और करीब डेढ़ घंटे तक हंगामा किया। बाद में नारेबाजी करते हुए व्यापारी तहसील पहुंचे। सूचना पर पहुंचे एसडीएम मधुसूदन गुप्ता और सीओ दीपक सिंह ने किसी तरह स्थिति संभाली।
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