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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Uproar in Jalalabad over alleged search of ghee trader's house

शाहजहांपुर: जलालाबाद में घी व्यापारी के घर की तलाशी लेने का आरोप, हंगामा

Fri, 09 Oct 2026 09:11 PM IST
गीतेश सक्सेना
Geetesh Saxena गीतेश सक्सेना
Updated Fri, 09 Oct 2026 09:11 PM IST
Uproar in Jalalabad over alleged search of ghee trader's house
शाहजहांपुर के जलालाबाद कस्बा के मोहल्ला कानूनगोयान में शुक्रवार सुबह देशी घी व्यापारी के प्रतिष्ठान पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम के पहुंचने के बाद विवाद हो गया। व्यापारी ने टीम में घर में घुसकर तलाशी लेने और पांच लाख रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया। इसके बाद बड़ी संख्या में व्यापारी मौके पर जुट गए और करीब डेढ़ घंटे तक हंगामा किया। बाद में नारेबाजी करते हुए व्यापारी तहसील पहुंचे। सूचना पर पहुंचे एसडीएम मधुसूदन गुप्ता और सीओ दीपक सिंह ने किसी तरह स्थिति संभाली।
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