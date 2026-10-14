{"_id":"6acf40b5701d48e2d30eb114","slug":"video-tractor-driver-dies-in-accident-in-tilhar-2026-10-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"शाहजहांपुर: हादसे में ट्रैक्टर चालक की मौत, पल्लेदारों ने सड़क पर लगाया जाम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शाहजहांपुर के तिलहर में बुधवार सुबह किसी वाहन की टक्कर से ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई। हादसे के बाद गुस्साए पल्लेदारों ने मंडी समिति के मुख्य गेट पर ताला लगाकर शाहजहांपुर-बरेली मार्ग पर जाम लगा दिया। इससे लोगों को काफी परेशानी हुई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और एक ट्रैक्टर-ट्रॉली कब्जे में ली। पुलिस के समझाने पर करीब आठ बजे ताला खोला गया।

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