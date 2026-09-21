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वीडियो: जलती चिता पर पकाया मीट, शाहजहांपुर में तीन आरोपी गिरफ्तार

Mukesh Kumar

Updated Mon, 21 Sep 2026 01:37 PM IST Updated Mon, 21 Sep 2026 01:37 PM IST







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शाहजहांपुर के पुवायां क्षेत्र में अंतिम संस्कार के बाद जलती चिता पर मीट पकाने के आरोप में पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। मामले का एक वीडियो भी सामने आया है। ... और पढ़ें

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