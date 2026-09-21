Shahjahanpur News: कनेक्टिविटी की समस्या से उप डाकघर के कार्य प्रभावित, लोग परेशान

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डाकघर में यह समस्या गत शुक्रवार से बनी हुई है। लोगों को अपने बचत खातों से रकम आहरित करने अथवा जमा कराने के लिए वहां जाने पर कनेक्टिविटी नहीं होने की दशा मेंं घंटों इंतजार करना पड़ता है और बाद में वे निराश होकर लौट जाते हैं। नेटवर्क बाधित होने या कनेक्टिविटी नहीं मिलने के कारण रोजाना औसतन 30-35 उपभोक्ता लौट रहे हैं।मोहल्ला बगिया निवासी कन्हैया ने बताया कि वह शुक्रवार को बेटी के सुकन्या समृद्धि योजना के खाते में धनराशि जमा करने के लिए डाकघर गए, लेकिन काम नहीं हो सका। सोमवार को दोबारा जाने पर भी मायूसी हाथ लगी। उप डाकपाल आशुतोष के अनुसार कनेक्टिविटी की समस्या दूर कराने के लिए बीएसएनएल के अधिकारियों से कई बार संपर्क किया जा चुका है। संवाद