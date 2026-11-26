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शाहजहांपुर में खेल महोत्सव: 800 मीटर दौड़ में अक्षय, रागिनी और अनुज ने मारी बाजी

Mukesh Kumar

Updated Thu, 26 Nov 2026 05:43 PM IST Updated Thu, 26 Nov 2026 05:43 PM IST







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शाहजहांपुर के स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय में खेल महोत्सव के दूसरे दिन भी विभिन्न खेल स्पर्धाओं में खिलाड़ियों ने दम दिखाया। 800 मीटर जूनियर बालक वर्ग में अक्षय श्रीवास्तव, बालिका वर्ग में रागिनी और सीनियर बालक वर्ग में अनुज कुमार वर्मा ने बाजी मारी। शुक्रवार को समापन समारोह में विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। ... और पढ़ें

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