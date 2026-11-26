{"_id":"6b08226c93f87180460c347f","slug":"video-sports-festival-at-ss-university-shahjahanpur-2026-11-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"शाहजहांपुर में खेल महोत्सव: 800 मीटर दौड़ में अक्षय, रागिनी और अनुज ने मारी बाजी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
शाहजहांपुर में खेल महोत्सव: 800 मीटर दौड़ में अक्षय, रागिनी और अनुज ने मारी बाजी
शाहजहांपुर के स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय में खेल महोत्सव के दूसरे दिन भी विभिन्न खेल स्पर्धाओं में खिलाड़ियों ने दम दिखाया। 800 मीटर जूनियर बालक वर्ग में अक्षय श्रीवास्तव, बालिका वर्ग में रागिनी और सीनियर बालक वर्ग में अनुज कुमार वर्मा ने बाजी मारी। शुक्रवार को समापन समारोह में विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।