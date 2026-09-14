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शाहजहांपुर: सपा एमएलसी ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित, चुनाव की तैयारियों में जुटने का आवाह्न
शाहजहांपुर के ददरौल विकासखंड क्षेत्र के करसहाई गांव में सोमवार को पीडीए चौपाल का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि शामली के एमएलसी किरण पाल कश्यप ने कार्यकर्ताओं को आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि चुनाव को देखते हुए अभी से बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने की जरूरत है। कार्यकर्ता गांव-गांव और घर-घर पहुंचकर पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों की जानकारी लोगों तक पहुंचाएं। एमएलसी ने कहा कि कार्यकर्ताओं को जनता के बीच संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं को समझना चाहिए। संगठन की मजबूती के लिए सभी कार्यकर्ता आपसी समन्वय और एकजुटता के साथ काम करें। उन्होंने वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए अभी से तैयारी शुरू करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक रोशन लाल वर्मा ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की सक्रियता ही संगठन की ताकत है। गांवों में लोगों से लगातार संपर्क बनाए रखने की जरूरत है। कार्यक्रम का संचालन नीरज मिश्रा ने किया। इस दौरान जिलाध्यक्ष तनवीर खां, अवधेश वर्मा समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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