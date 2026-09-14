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Shahjahanpur News: ट्रेन की पेंट्री कार में जांच, खाद्य सामग्री के तीन नमूने लिए

Mon, 14 Sep 2026 04:46 PM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 04:46 PM IST
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Inspection conducted in the train's pantry car; three samples of food items collected.
अवध आसाम एक्सप्रेस में खानपान की सामग्री की जांच करते रेलवे के अफसर। स्रोत: स्वयं
अनधिकृत व्यक्ति मिलने पर पैंट्री कार मैनेजर पर जुर्माना
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संवाद न्यूज एजेंसी
शाहजहांपुर। ट्रेन संख्या 15910 अवध असम एक्सप्रेस की पेंट्री कार की सोमवार को बरेली और शाहजहांपुर के बीच जांच की गई। मंडल कार्यालय के सहायक मंडल विद्युत अभियंता आरआर मीना के नेतृत्व में अधिकारियों ने पेंट्री कार के अभिलेख और व्यवस्थाएं देखीं। इस दौरान खाद्य सामग्री के तीन नमूने लिए गए।
सीएमआई एसके ठाकुर, सीएचआई त्रिलोक चंद्र और एचआई शशांक पांडेय ने जांच की। पेंट्री कार में एक अनधिकृत व्यक्ति मिलने पर पेंट्री कार मैनेजर पर 1800 रुपये का जुर्माना लगाया गया। इसके बाद टीम ने शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन पर एक स्टॉल की भी जांच की। यहां व्यवस्थाएं ठीक मिलीं।
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सीएमआई ने बताया कि ट्रेन और स्टेशन पर यात्रियों से खाने की गुणवत्ता और उपलब्ध सुविधाओं के संबंध में फीडबैक लिया गया। यात्रियों से मिली शिकायतों और सुझावों को भी दर्ज किया गया। संवाद
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