Shahjahanpur News: भाजपा नेता से अभद्रता पर पंचायत सचिव नामजद, निलंबित

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भाजपा नेता ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया था कि परसरा परसरी निवासी प्रेमपाल सिंह का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की फोन पर सिफारिश करने पर पंचायत सचिव ने उनसे अभद्र भाषा में बात की और इसका विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी।जिला पंचायती राज अधिकारी के अनुसार ग्राम पंचायत अधिकारी अवनीश सिंह पर लगाए गए आरोप गंभीर प्रवृत्ति के होने के साथ ही कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 के विपरीत हैं। इसीलिए उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर निलंबित किया गया है। सीओ शुभम वर्मा के अनुसार जांच के बाद पुलिस के स्तर से कार्रवाई होगी। संवाद