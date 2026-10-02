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शाहजहांपुर में भतीजे ने चाचा को उतारा मौत के घाट

Digvijay Singh

Updated Fri, 02 Oct 2026 09:54 PM IST Updated Fri, 02 Oct 2026 09:54 PM IST







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शाहजहांपुर में हथौड़ा बुजुर्ग गांव में शुक्रवार शाम एक सनसनीखेज वारदात हुई। शराब के लिए रुपये न देने पर भतीजे अरविंद ने अपने 75 वर्षीय चाचा रामसनेही की ईंट से वार कर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। ... और पढ़ें

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