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निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने सीएचसी अधीक्षक डॉ. नरेंद्र पाल से सीएचसी पर डॉक्टरों की संख्या, स्वास्थ्कयर्मियों के पद और तैनाती की संख्या की जानकारी ली। इसके बाद चीफ फार्मासिस्ट से दवाइयों के बारे में जानकारी और स्टॉक रजिस्टर देखा। टीम ने इसके बाद वार्ड कोल्ड चेन कक्ष, इमरजेंसी वार्ड, ओटीपी, दंत चिकित्सा कक्ष, प्रयोगशाला आदि का निरीक्षण किया। निरीक्षण में चार स्वास्थ्यकर्मी अनुपस्थिति मिले। डॉ. अंकित गर्ग ने बताया कि जांच रिपोर्ट अधिकारियों को भेजी जाएगी। संवाद

पुवायां। मुरादाबाद से आए डॉ. अंकित गर्ग और बीपीसीएम रिजवान ने सीएचसी का निरीक्षण किया। टीम ने अभिलेख और दवाओं का स्टॉक आदि भी चेक किया।