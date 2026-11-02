{"_id":"6ae8a110e815886dbd07cd6a","slug":"video-markets-begin-to-bustle-ahead-of-diwali-in-shahjahanpur-2026-11-02","type":"video","status":"publish","title_hn":"शाहजहांपुर: दीवाली के लिए गुलजार होने लगा बाजार, सजावट के सामान से सजीं दुकानें","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

दीपावली नजदीक आते ही शाहजहांपुर के बाजारों में रौनक बढ़ गई है। रविवार को खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। दुकानों पर रंग-बिरंगी कंडील, रंगोली, बंधनवार, सजावटी दीये और इलेक्ट्रॉनिक झालरों की विभिन्न रेंज उपलब्ध हैं। टमाटर और गेंदा कंडील के साथ वुडेन, एक्रेलिक व मेटल रंगोली लोगों को पसंद आ रही हैं। बिजली की झालरें, फोकस लाइट, स्टार लाइट और इलेक्ट्रिक मोमबत्तियों की भी मांग है। कारोबारी ग्राहकों की पसंद के अनुसार सामान मंगा रहे हैं। व्यापारियों को इस बार दीपावली पर अच्छे कारोबार की उम्मीद है।

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