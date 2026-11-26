{"_id":"6b07e17c2ec99440aa0d1ef6","slug":"video-constitution-day-was-celebrated-in-colleges-in-bareilly-2026-11-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"शाहजहांपुर: कॉलेजों में मनाया गया संविधान दिवस, छात्रों ने ली एकता और अखंडता बनाए रखने की शपथ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शाहजहांपुर के सरदार पटेल हिंदू इंटर कॉलेज में संविधान दिवस पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत संविधान निर्माता डॉ. भीमराव आंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण कर की गई। प्रधानाचार्य संजय कुमार कपूर ने विद्यार्थियों को संविधान के महत्व, मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान देश की एकता, अखंडता और लोकतांत्रिक मूल्यों की आधारशिला है। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह संविधान का सम्मान करे। वरिष्ठ शिक्षक संजय कुमार अग्निहोत्री, ज्वाला प्रसाद, रामासरे सरोज और वीरेंद्र कुमार वर्मा ने भी विचार व्यक्त किए। उन्होंने संविधान निर्माण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और डॉ. आंबेडकर के योगदान पर प्रकाश डाला। अंत में इतिहास प्रवक्ता राम सिंह ने शिक्षकों और विद्यार्थियों को संविधान की प्रस्तावना का वाचन कराया और राष्ट्र की एकता व अखंडता बनाए रखने की शपथ दिलाई। वहीं, हरकुमार पाठक कन्या इंटर कॉलेज में भी संविधान दिवस पर छात्राओं को शपथ दिलाई गई। इस दौरान क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं ने प्रतिभाग कर अपनी प्रतिभा दिखाई। प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित किया गया।

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