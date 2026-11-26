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उन्होंने कहा कि भगवान की शरण में आने वाले का कल्याण होता है। मनुष्य को अहंकार और बुराइयों का त्याग कर भक्ति और सद्कर्मों के मार्ग पर चलना चाहिए। कथा सुनकर श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो गए। इस मौके पर ध्रुव सिंह, शरद सिंह, अभिराम त्रिवेदी, हरेराम वर्मा, विशाल तिवारी और सोनपाल शर्मा बाबा आदि मौजूद रहे। संवाद

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सेहरामऊ दक्षिणी। कस्बे के पास स्थित मां जालिपा देवी मंदिर में चल रहे श्रीरुद्र महायज्ञ एवं श्रीमद्भागवत कथा में व्यास ब्रजबिहारी ने भगवान श्रीकृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि कंस ने श्रीकृष्ण को मारने के लिए पूतना और वकासुर को भेजा, लेकिन बाल कृष्ण ने दोनों का वध कर उन्हें मोक्ष प्रदान किया।