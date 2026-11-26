शाहजहांपुर में इंजीनियर ने दी जान: लाइसेंस पिस्टल से मारी गोली, प्रतियोगी परीक्षाओं की कर रहे थे तैयारी
शाहजहांपुर में एक इंजीनियर ने लाइसेंस पिस्टल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। वह बीटेक के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे। पुलिस की प्राथमिक जांच में अवसाद की बात सामने आई है।
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शाहजहांपुर के सदर बाजार थाना क्षेत्र की शास्त्रीनगर कॉलोनी में बुधवार रात कनपटी में गोली लगने से शाश्वत शर्मा (26) की मौत हो गई। उन्होंने अपने पिता की लाइसेंसी पिस्टल से खुद को गोली मारी। गंभीर हालत में परिजन उन्हें राजकीय मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे, जहां उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। शाश्वत बीटेक की पढ़ाई पूरी करने के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे। पुलिस ने प्राथमिक जांच में इसे आत्महत्या का मामला बताया है।
अवसाद में था युवक
सूचना पर एसपी सिटी देवेंद्र कुमार ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। प्रथमदृष्ट्या आत्महत्या का मामला लग रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गोली किन परिस्थितियों में चली, इसका पता लगाया जा रहा है। परिजन अभी कुछ कहने की स्थिति में नहीं हैं। युवक के अवसाद में होने की बात भी सामने आ रही है।